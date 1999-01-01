Федеральный Дистрибьютор продукции Elfa на территории России и стран СТС3d закажи
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8 причин купить Elfa
Elfa – родоначальник сетчатых систем хранения, которые стали бестселлером во многих странах мира. Мы постоянно создаем инновации, остальные нас копируют.
Elfa с 1947 года помогает сделать свободное пространство больше, а бытовые проблемы меньше, удерживая лидерские позиции в мире на протяжении 73-х лет!
Elfa производится в Швеции - стране, где качеству и экологии традиционно уделяют особое внимание.
Мы постоянно изучаем и анализируем потребности людей в хранении вещей во всем мире. Это позволяет нам производить универсальные элементы для хранения и ежегодно выводить на рынок уникальные новинки, из которых образуется широчайший ассортимент, что и позволяет осуществлять индивидуальный подход
Все элементы покрыты экологически чистой, гипоаллергенной эмалью, что позволяет дышать чистым воздухом.
Покупаете однажды — инвестируете навсегда. Elfa легко трансформируется под любые изменения ваших потребностей в организации индивидуального пространства.
«Elfa меняется вместе с вашей семьей».
Высочайшее качество стали, экологичность покрытия и широчайший ассортимент производимых элементов, основанных на изучении потребностей в хранении вещей во многих странах мира. Наши Ценности бренда elfa®️ = Выгоды клиента.
С Elfa найдётся место для каждой вещи, тем самым Вы сэкономите время для Вашей личной жизни!
Elfa настолько проста в сборке, что с ее монтажом может справиться самостоятельно даже хрупкая девушка.
Производство с 1947 года
Добро пожаловать в мир порядка и комфорта от создателя первых сетчатых систем хранения.
Шведский бренд elfa® — это всемирно известный производитель сетчатых систем хранения. В каталоге представлены разнообразные решения для организации хранения предметов гардероба, постельных принадлежностей, детских игрушек, инструментов — и любых других вещей, которыми вы пользуетесь в повседневной жизни. Наборная система хранения универсальна — из модулей вы можете создать любую конфигурацию, которая будет соответствовать всем требованиям и личным пожеланиям.
Открытые системы хранения Elfa изготавливают из стали высокого качества. Благодаря такому решению вы можете рассчитывать на надежность и неограниченный срок эксплуатации. Шведская гардеробная система хранения — лучший выбор для себя. Наш каталог поможет убедиться в этом.
Наша Миссия:
«Мы создаем индивидуальное пространство для дома и офиса с помощью идеально продуманных решений, тем самым делаем повседневную жизнь людей более комфортной и уютной»
Более 40 стран мира
Более 200 салонов в России и странах СНГ