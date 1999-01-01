Elfa – родоначальник сетчатых систем хранения

Добро пожаловать в мир порядка и комфорта от создателя первых сетчатых систем хранения.

Шведский бренд elfa® — это всемирно известный производитель сетчатых систем хранения. В каталоге представлены разнообразные решения для организации хранения предметов гардероба, постельных принадлежностей, детских игрушек, инструментов — и любых других вещей, которыми вы пользуетесь в повседневной жизни. Наборная система хранения универсальна — из модулей вы можете создать любую конфигурацию, которая будет соответствовать всем требованиям и личным пожеланиям.

Открытые системы хранения Elfa изготавливают из стали высокого качества. Благодаря такому решению вы можете рассчитывать на надежность и неограниченный срок эксплуатации. Шведская гардеробная система хранения — лучший выбор для себя. Наш каталог поможет убедиться в этом.