Федеральный Дистрибьютор продукции Elfa на территории России и стран СТС
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Федеральный Дистрибьютор продукции Elfa на территории России и стран СТС
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8 причин купить Elfa

Мы №1
Мы №1

Elfa – родоначальник сетчатых систем хранения, которые стали бестселлером во многих странах мира. Мы постоянно создаем инновации, остальные нас копируют.

Гарантия 10 лет
Гарантия 10 лет

Elfa с 1947 года помогает сделать свободное пространство больше, а бытовые проблемы меньше, удерживая лидерские позиции в мире на протяжении 73-х лет!

Шведское качество
Шведское качество

Elfa производится в Швеции - стране, где качеству и экологии традиционно уделяют особое внимание.

Индивидуальный подход
Индивидуальный подход

Мы постоянно изучаем и анализируем потребности людей в хранении вещей во всем мире. Это позволяет нам производить универсальные элементы для хранения и ежегодно выводить на рынок уникальные новинки, из которых образуется широчайший ассортимент, что и позволяет осуществлять индивидуальный подход

Экологичность
Экологичность

Все элементы покрыты экологически чистой, гипоаллергенной эмалью, что позволяет дышать чистым воздухом.

Трансформация
Трансформация

Покупаете однажды — инвестируете навсегда. Elfa легко трансформируется под любые изменения ваших потребностей в организации индивидуального пространства.
«Elfa меняется вместе с вашей семьей».

Цена и ценность
Цена и ценность

Высочайшее качество стали, экологичность покрытия и широчайший ассортимент производимых элементов, основанных на изучении потребностей в хранении вещей во многих странах мира. Наши Ценности бренда elfa®️ = Выгоды клиента.
С Elfa найдётся место для каждой вещи, тем самым Вы сэкономите время для Вашей личной жизни!

Легкость монтажа
Легкость монтажа

Elfa настолько проста в сборке, что с ее монтажом может справиться самостоятельно даже хрупкая девушка.

Elfa – родоначальник сетчатых систем хранения

Производство с 1947 года

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Добро пожаловать в мир порядка и комфорта от создателя первых сетчатых систем хранения.

Шведский бренд elfa® — это всемирно известный производитель сетчатых систем хранения. В каталоге представлены разнообразные решения для организации хранения предметов гардероба, постельных принадлежностей, детских игрушек, инструментов — и любых других вещей, которыми вы пользуетесь в повседневной жизни. Наборная система хранения универсальна — из модулей вы можете создать любую конфигурацию, которая будет соответствовать всем требованиям и личным пожеланиям.

Открытые системы хранения Elfa изготавливают из стали высокого качества. Благодаря такому решению вы можете рассчитывать на надежность и неограниченный срок эксплуатации. Шведская гардеробная система хранения — лучший выбор для себя. Наш каталог поможет убедиться в этом.

Наша Миссия:

«Мы создаем индивидуальное пространство для дома и офиса с помощью идеально продуманных решений, тем самым делаем повседневную жизнь людей более комфортной и уютной»

Каталог
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Кухни
Постирочные
Cпортинвентарь
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Дача и сад
Хранение на двери

Гардеробные комнаты и гардеробные системы

Шведская компания Elfa International AB — является родоначальником и ведущим производителем сетчатых систем хранения для гардеробных, спален, прихожих, детских, кладовых, гаражей, домашних офисов и даже балконов. Ассортимент продукции насчитывает более 800 элементов, позволяющих удовлетворять любые потребности по хранению вещей. Elfa помогает освободить дополнительное пространство, создавая аккуратный и красивый вид в любом помещении, а экологически чистые материалы сделают ваше нахождение в доме абсолютно безопасным.
Система хранения от Elfa International AB — это индивидуальные решения по организации креативного пространства. Она решит проблему хранения в любом помещении. Систему хранения Elfa можно установить практически везде.
Гардеробные системы elfa® принесут в Ваш дом порядок и уют. Высокая износостойкость, легкость монтажа и тщательно отобранные материалы — главные отличия продукции компании. Все элементы конструкции проектируются с учетом особенностей хранения потребителями во всем мире. Шведские стандарты экологии позволяют выпускать экологически чистую продукцию наивысшего качества.

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Более 200 салонов в России и странах СНГ

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Гардеробные системы Elfa
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